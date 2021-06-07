Ulusal basında yer alan haberlere göre, 31 Mayıs'tan 6 Haziran'a kadar ülkenin farklı bölgelerinde silahlı saldırılar düzenlendi. Bu saldırılarda 201 kişi yaşamını yitirirken, 137 kişi kaçırıldı ve çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan Nijerya ordusu, geçen hafta ülkenin farklı bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda terör örgütü Boko Haram'ın 50 üyesini etkisiz hale getirmiş, silahlı çete üyesi 81 kişiyi de yakalamıştı.

Boko Haram terörü

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi bölgeden göç etmek zorunda kaldı.