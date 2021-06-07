Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da aşı önceliği sıralaması kaldırıldı
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'da bugünden itibaren 12 yaş üzerindeki herkese herhangi bir öncelik sıralaması olmadan koronavirüs aşısı olma imkanı getirildi.
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aşı öncelik sıralamasının kaldırıldığını ve isteyen herkesin COVID-19 aşısı yaptırabileceğini ancak 12 yaş üzeri çocukların şu an için sadece BioNTech-Pfizer aşısı olabileceklerini belirtti.
Seibert, ülkedeki tüm iş yeri hekimlikleri ile özel muayenelerde de aşı vurulma imkanı olduğunu kaydetti.
Ülkede 26 Aralık 2020'de başlayan aşı kampanyasında bugüne kadar 38 milyon kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 17 milyon 500 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Etiketler: Almanya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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