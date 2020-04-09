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Nijerya'da zincirleme kazanın ardından yangın çıktı: 12 ölü
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kwara eyaletinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Kwara Eyaleti İtfaiye Direktörü Alhaji Abdulwaheed lyanda-Yakub, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Oke-Oyi bölgesindeki petrol deposunda 1 otomobil ile 6 tankerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldiğini belirtti.
lyanda-Yakub, çarpışmanın ardından çıkan yangında 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran lyanda-Yakub, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
lyanda-Yakub, kazanın otomobilin sürücüsünün aşırı hız yapmasından kaynaklandığını söyledi.
Etiketler: zincirleme trafik kazası yangın trafik Kazası nijerya kazaSon Güncelleme: 9 Nisan 2020 Perşembe 03:09
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