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Nijerya'da zincirleme kaza faciaya dönüştü: 20 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nijerya'nın Ogun eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Yol Güvenliği Bauchi Eyalet Koordinatörü Samuel Obayemi, basına yaptığı açıklamada, Ogun eyaletinde kamyon ile karşı yönden gelen iki otobüsün çarpıştığını, kazada ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.
Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Obayemi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Etiketler: zincirleme kazaSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 20:45
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