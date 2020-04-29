Philstar'da yer alan habere göre, sağlık yetkilileri çarşamba günü itibarıyla 1552 sağlık çalışanında COVID-19 saptandığını, bunun ülkedeki toplam vaka sayısının yaklaşık yüzde 19'una karşılık geldiğini ifade etti.

Yetkililer ülkede koronavirüs vaka sayısının 254 artarak 8 bin 212'ye, yaşamını yitirenlerin sayısının da 28 artarak 558'e çıktığını ifade etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada en az 35 bin sağlık çalışanına COVID-19 bulaştığını açıklamıştı.