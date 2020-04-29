Haber Giriş: Kaynak: AA
Filipinler'de virüse yakalananların yüzde 19'u sağlıkçılar
[Fotoğraf: AA]
Filipinler'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarının yüzde 19'unun sağlık çalışanı olduğu açıklandı.
Philstar'da yer alan habere göre, sağlık yetkilileri çarşamba günü itibarıyla 1552 sağlık çalışanında COVID-19 saptandığını, bunun ülkedeki toplam vaka sayısının yaklaşık yüzde 19'una karşılık geldiğini ifade etti.
Yetkililer ülkede koronavirüs vaka sayısının 254 artarak 8 bin 212'ye, yaşamını yitirenlerin sayısının da 28 artarak 558'e çıktığını ifade etmişti.
Dünya Sağlık Örgütü, dünyada en az 35 bin sağlık çalışanına COVID-19 bulaştığını açıklamıştı.
Etiketler: sağlık çalışanı koronavirüsSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 20:10
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