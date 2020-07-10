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Nijerya'da yolcu otobüsünde yangın: 12 ölü, 3 yaralı
[Harita: TRT Haber]
Nijerya'da meydana gelen trafik kazasının ardından yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangında 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Bayelsa Eyalet Koordinatörü Robert Ogom, Tombia-Amassoma kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan yolcu otobüsünün, bir kamyonla çarpıştığını ve ardından alev aldığını belirtti.
Ogom, yangında 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını söyledi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını anlatan Robert Ogom, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini vurguladı.
Ogom, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine de işaret etti.
Etiketler: yolcu otobüsü yangın nijeryaSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 04:04
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