Haber Giriş: Kaynak: AA
Nijerya'da yolcu otobüsü nehre düştü: 14 ölü
Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde yolcu taşıyan otobüsün nehre düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatı kaybetti.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Ebonyi eyaletindeki Akaeze-Ishiagu kara yolunda 30 yolcusu bulunan otobüs, Akaeze-Ukwu Nehri'ne düştü.
Olay bölgesinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında ilk belirlemelere göre 14 kişinin cesedine ulaşıldı, 5 kişi de sağ kurtarıldı.
Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.
Yetkililer, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğini belirtti.
Etiketler: yolcu otobüsü nijerya nehir ebonyiSon Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 05:56
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