Haber Giriş: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'ın Cazan kentine roket düştü: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Suudi Arabistan, ülkenin güneybatısındaki Cazan kentinde bir köye Yemen'den fırlatılan bir roketin düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığını duyurdu.
Suudi Arabistan Haber Ajansının (SPA) verdiği haberde, Suudi Arabistan topraklarına düşen roketin Yemen'in içinde Husiler tarafından fırlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, roketin düştüğü Cazan kentinde 3 aracın zarar gördüğü, hafif şekilde yaralanan 5 sivilin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Konuya ilişkin Husiler'den henüz bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Suudi Arabistan roket saldırısıSon Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 00:42
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