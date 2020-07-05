Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede 144 bin 833 COVID-19 testi yapıldığı belirtildi. Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 603 artarak 28 bin 167'ye yükseldiği vurgulandı.

Ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 634'e çıktığı anlatılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 11 bin 462'ye ulaştığı belirtildi.

Lagos, başkent Abuja, Oyo, Kano, Edo ve Delta ile ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde ise COVID-19 vaka sayısı 465 bini aştı, 11 bin 115 kişi yaşamını yitirdi.