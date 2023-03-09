Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da trenle yolcu otobüsü çarpıştı: En az 3 ölü
[Fotograf: Reuters]
Nijerya'nın Lagos şehrinde tren ile yolcu otobüsünün hemzemin geçitte çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Lagos Eyaleti Trafik Yönetimi Kurumu Halkla İlişkiler Direktörü Adebayo Taofiq, yaptığı açıklamada, Lagos'un İkeja bölgesinde kamu çalışanlarını taşıyan otobüsün hemzemin geçitte trenle çarpıştığını belirtti.
Taofiq, kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Olay yerine itfaiye ekiplerinin gönderildiğini aktaran Taofiq, 15 kişinin kurtarıldığını söyledi.
Taofiq, yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.
Etiketler: Nijerya
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