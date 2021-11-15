Nijerya'da terör operasyonu: 38 terörist etkisiz hale getirildi
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü ISWAP'a yönelik operasyonda 38 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Askeri kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, ISWAP'ın Borno eyaletinin Askira bölgesinde öldürdüğü 4 askerin ardından örgüte yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda örgütün elebaşının da bulunduğu 38 terörist etkisiz hale getirildi, örgütün kampı da bombalandı.
Örgütler, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hâlâ ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.
Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.