Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 00:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burkina Faso'da terör saldırısı: 20 asker öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Burkina Faso'nun Sahel bölgesinde orduyu hedef alan terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 20 asker yaşamını yitirdi.
Güvenlik Bakanı Maxime Kone, ulusal radyoda yaptığı açıklamada, kuzeyde bulunan Soum ilçesindeki jandarma birliğinin terör saldırısına uğradığını, saldırıda 20 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.
Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.
Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.
Etiketler: Terör Saldırısı El Kaide DEAŞ Birleşmiş Milletler
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