Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabından, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile görüştüğünü açıkladı.

"İnsani yardım kuruluşlarının erişimine izin verilmeli"

Belarus-Polonya sınırındaki hassas insani durumu gündeme getirdiğini söyleyen Borrell, "İnsanların hayatı korunmalı ve insani yardım kuruluşlarının erişimine izin verilmeli" açıklamasını yaptı.

Borrell, sınırdaki mevcut durumun kabul edilemez olduğunu, insanların silah olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Irak, Suriye, Afganistan gibi ülkelerden gelen binlerce kişinin Belarus'tan başta Polonya olmak üzere komşu AB ülkelerine girmeye çalışması son haftalarda AB ile Belarus arasında krize neden olmuştu.

AB yönetimi, Belarus'u bu kişileri AB'yi istikrarsızlaştırmak için araç kullanmakla suçluyor. Belarus ise suçlamayı reddediyor.

AB, Belarus'a karşı daha önce uygulamaya başladığı yaptırımları genişletmeye hazırlanıyor. AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının yarın yapacakları toplantıda bu konuda karar alması bekleniyor.

AB Komisyonu, bir taraftan da Polonya ve Litvanya gibi ülkelere girmek için Belarus'a giden kişilerin seyahatlerini engellemek için son günlerde kaynak ve transit ülkelerle görüşmeler yapıyor.