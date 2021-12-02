Kano Eyalet Polis Sözcüsü Abdullahi Kiyawa, Bagwai Nehri'nde alabora olan teknede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

Kaza yaşamını yitirenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Şimdiye kadar 9 kişinin kurtarıldığını anlatan Kiyawa, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Kiyawa, 50'den fazla yolcunun olduğu teknede Mevlit Kandili kutlamalarından dönen vatandaşların çoğunun öğrenci olduğunu söyledi.

Ülkede Mevlit Kandili şehirden şehre birkaç aya kadar kutlanıyor.

Nijerya'da yağış döneminde nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.