Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, 'Ukrayna konusunda çatışma yolunu izlerse Rusya'ya ağır bedeller ödeteceğiz' açıklamasının ardından Rusya'ya yaptırım gelip gelmeyeceği sorusuna Psaki, bu konuda hem Rus hem de Ukraynalı muhatapları ile görüştüklerini söyledi.

"Biz en başından beri Rusya'nın zararlı davranışlarına karşı ekonomik ve diğer araçlarımızı kullanacağımızı söyledik. Bakan Blinken da bugün bu araçları kullanmakta tereddüt etmeyeceğimizi belirtti. Ancak bu araçları kullanacaksak, ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte hareket ederiz."

Bölgedeki durum konusunda ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme öngörülmediğini kaydeden Psaki, "Rusya'ya kavgacı söylemleri konusundaki endişelerimizi net şekilde ilettik"dedi.