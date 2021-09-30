Yağmalama ve adam kaçırma olaylarının her geçen gün sıklaştığı Nijerya'da yetkililer organize suç ile mücadele için yeni güvenlik önlemleri aldı.

Kaduna eyaletinde saldırı düzenleyen silahlı çeteleri engellemek için iletişim hatları kesildi, motosiklet kullanımı yasaklandı.

Kaduna'dan önce Zamfara gibi farklı bölgelerde de uygulamaya konulduğu gibi eyalette iletişim hatlarının kesilerek, koordineli saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı ifade edildi.

Kırsal alanlarda kamp kuran silahlı çeteler, sıklıkla toplu şekilde motosikletleriyle yerleşim merkezlerine saldırılar düzenliyor.

Motosiklet yasağı 3 ay sürecek

Katliam ve cinayetlerin yanı sıra kitlesel olarak öğrencileri de kaçıran gruplar, milyonlarca kişinin hayatını tehdit eder hale dönüştü.

Motosiklet yasağının 3 ay sürmesi beklenirken, 30 gün içinde tüm ticari araçların, tanınması için siyaha ve sarıya boyanması talimatı da verildi.

Fidye ve yağmalama arttı

Petrol ve doğal gaz zengini Nijerya son yıllarda fidye için insan kaçırma haberleriyle gündeme geliyor.

Ülkede din adamı, yabancı işçiler, iş insanları, öğrenciler ve siyasetçiler kaçırılarak serbest bırakılmaları için fidye isteniyor.

Kaduna'nın Kaura bölgesinde sadece hafta sonu düzenlenen saldırıda 34 kişi hayatını kaybetmişti.