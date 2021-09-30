Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:58Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AA
Sarkozy, seçim kampanyasının yasa dışı finansmanından suçlu bulundu
[Fotoğraf: Reuters]
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu.
Söz konusu karar ile Sarkozy, bu yıl ikinci kez suçlu bulunmuş oldu.
Paris'te görülen mahkemede Sarkozy'nin alacağı ceza henüz bildirilmedi.
Savcılar, 66 yaşındaki eski cumhurbaşkanı için yarısı ertelemeli 1 yıl hapis cezası talebinde bulunuyordu.
Sarkozy'nin, cezaya itiraz etmesi beklendiği için direkt cezaevine gönderilmesi ihtimali görülmüyor.
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