Söz konusu karar ile Sarkozy, bu yıl ikinci kez suçlu bulunmuş oldu.

Paris'te görülen mahkemede Sarkozy'nin alacağı ceza henüz bildirilmedi.

Savcılar, 66 yaşındaki eski cumhurbaşkanı için yarısı ertelemeli 1 yıl hapis cezası talebinde bulunuyordu.

Sarkozy'nin, cezaya itiraz etmesi beklendiği için direkt cezaevine gönderilmesi ihtimali görülmüyor.