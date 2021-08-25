Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da silahlı saldırılar: En az 30 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetti.
Pleateu eyaletinin 3 köyünde dün gece silahlı saldırılar düzenlendi.
Saldırılarda en az 30 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı, birçok ev de kundaklandı.
Plateau Eyaleti Basın ve Halkla İlişkiler Direktörü Makut Macham, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Macham, Plateau Valisi Simon Lalong'un bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini ve acil toplantı çağrısında bulunduğunu aktardı.
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