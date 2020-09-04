Ulusal basında çıkan haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Rijau bölgesinde, motosikletli silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Niger Eyaleti Polisi Bilgi ve Strateji Komiseri, saldırıyı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Öte yandan Niger Valisi Abubakar Sani Bello, yaptığı yazılı açıklamada, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini kaydederek bölge halkının sakin kalmalarını çağrısında buldu.

Silahlı baskında da 20 köylü kaçırıldı

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Shiroro bölgesine bağlı Adagbi köyüne gelen motosikletli silahlı kişiler, etrafa ateş açtı.

Silahlı kişiler, köylülere düzenlediği baskında çoğu kadın 20 kişiyi kaçırdı.

Ölü ya da yaralı olmadığı baskında, çok sayıda kişi korkudan evlerini terk etti.

Niger Eyaleti Polis Sözcülüğü olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgede zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.