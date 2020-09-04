Dünya genelinde virüs nedeniyle 870 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, dünyada tedavisi süren 26 milyon 356 binden fazla aktif vaka bulunuyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük COVID-19 vaka sayısı 633 bini aştı

Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 14 bin 563'e çıktı.

COVID-19 tespit edilen vaka sayısı 633 bin 15'e yükseldi. Bugüne kadar 3 milyon 747 bin 101 test yapıldı, COVID-19 hastalarından 554 bin 887'si iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da COVID-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Fas, Lübnan ve Yemen'de COVID-19 sebebiyle can kayıpları artıyor

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 37 kişi daha hayatını kaybederken, ülkede toplam vefat sayısı 1253'e yükseldi.

Açıklamada, 1402 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 66 bin 855'e, iyileşen sayısının ise 51 bin 223'e ulaştığı belirtildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle son bir gün içerisinde 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 179'a çıktığı duyuruldu.

Ülkede 588 kişide virüs tespit edildiği kaydedilen açıklamada, toplam vaka sayısının 18 bin 963'e ve iyileşen hasta sayısının 5 bin 338'e ulaştığı aktarıldı.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede 3 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1979'a çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 571 olduğu ve iyileşen hasta sayısının ise 1180'e ulaştığı kaydedildi.