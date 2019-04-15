Nasarawa Eyalet Polis Sözcüsü Umar Shehu Nadada, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Numa köyünde kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini aktardı.
Nadada, "Köyde düzenlenen bir etkinlik sırasında silahlı kişiler saldırdı. Saldırıda 15 kişi öldü, 14 kişi yaralandı." dedi.
Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Nadada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Ülkede son zamanlarda artan silahlı saldırılar nedeniyle hükümet, Zamfara, Kebbi, Katsina, Niger ve Sokoto eyaletlerinde silahlı kişilere yönelik operasyonlar başlattı.
Kaynak: AA