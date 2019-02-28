Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, eyaletin Kawaye köyünde kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Shehu, saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını, 40 kişinin de kaçırıldığını söyledi.

Yaralıların bölgedeki hastaneye kaldırıldığını anlatan Shehu, saldırıda kaçırılanların kurtarılması için operasyon başlattıklarını aktardı.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı kişiler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Kaynak: AA