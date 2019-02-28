Live Science'ın haberine göre, burun deliğinde tıkanıklık ve koku alamama şikayetleri üzerine önce tropikal steroid içeren ilaçlar verilen 59 yaşındaki kişi, tedaviden sonuç alamayınca Aarhus Üniversite Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz bölümüne başvurdu.

Hastaya çekilen bilgisayarlı tomografi, burun boşluğunun tabanında mukus kaplı bir kitle olduğunu gösterdi.

Doktorlar, dermoid bir kist olmasından şüphelendikleri bu gizemli kitleyi almak için hastayı acilen ameliyata aldı. Ameliyat sırasında, bunun iltihaplı burun dokusu ile kaplı bir diş olduğu görüldü.

Hastanın burnunda neden diş çıktığı tam olarak anlaşılmazken, doktorlar raporlarında, nüfusun sadece yüzde 0,1 ila 1'inde ve daha çok erkeklerde bu tür vakalara nadir de olsa rastlanabildiğini belirtti.

Yarık dudak veya yarık damak gibi gelişimsel sorunların da burunda diş büyümesine neden olabileceğini aktaran doktorlar, bu vakada böyle bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı.

Hastanın gençken yüz travması geçirdiği öğrenilirken, doktorlar travmanın burunda diş çıkmasıyla sonuçlanmasına ihtimal vermedi.

Doktorlar, hastanın muhtemelen uzun süredir burnunda bir dişle yaşadığını ancak bölge iltihaplandığında sıkıntı yaşamaya başlamış olabileceğini paylaştı.

Ameliyattan 1 ay sonra hastanın iyileştiği de ifade edildi.

Vakayla ilgili ayrıntılar "BMJ" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA, The BMJ