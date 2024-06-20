Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü

Katsina-Ala Bölgesi Milletvekili Jonathan Agbidye, yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Benue eyaletine bağlı Katsina-Ala bölgesinde saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Agbidye, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti. Çok sayıda kişinin de kaçırıldığını belirten Agbidye, silahlı kişilerin bölge sakinlerinin gıda ürünlerini gasbettiğine dikkati çekti.

Ulusal basındaki haberlerde de Kaduna eyaletine bağlı Kajuru bölgesindeki saldırıda, aralarında bir kadının bulunduğu 6 kişinin öldüğü ifade edildi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Nijerya, silahlı çeteler ve terörle mücadele için 50 yeni savaş uçağı satın alacak

Nijerya'nın, silahlı çeteler ve terörle mücadele kapsamında 50 yeni savaş uçağı satın alacak.

Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı Hassan Bala Abubakar, Katsina eyaletinde kurulan yeni askeri tesislerin açılışında, ülkenin satın alacağı yeni uçaklar arasında 24 M-346 savaş uçağı, 12 AW109 çok amaçlı helikopter ve bir çift Casa 295 nakliye uçağı bulunduğunu söyledi.

Uçakların gelecek yıla kadar teslim alınmasının beklendiğini belirten Abubakar, "Uçaklar, son yıllarda kuzeybatı ve orta eyaletlerde terör estiren teröristlere ve silahlı çetelere yönelik saldırıları desteklemek için kullanılacak" dedi.

Abubakar, uçakların hangi ülkeden alınacağına ilişkin bilgi vermedi.

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya, daha önce terör gruplarıyla mücadele kapsamında Türkiye ve ABD'den savaş uçakları satın almıştı.