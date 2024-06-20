Fas açıklarında 91 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Sahra bölgesinde yer alan Dahla açıklarında bir teknenin kurtarıldığı bildirildi.

Teknede 91 düzensiz göçmenin olduğu ifade edilen açıklamada, ilk yardım yapılan bu kişilerin daha sonra hukuki işlemler için güvenlik güçlerine teslim edildiği belirtildi.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı denizde can veriyor.

Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumu nedeniyle düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.