Hamas, Refah kapısındaki yıkımın "buranın gerçekliğini değiştiremeyeceğini" belirtti

Hamas, İsrail ordu radyosunun İsrail güçlerinin Refah Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdiği büyük yıkımı yayınladığı görüntüler üzerine açıklama yaptı.

İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını yıkması, Filistin halkına karşı işlenen suçların ve ihlallerin devamı niteliğinde olduğu belirtilen açıklamada, faşist işgal yönetiminin Gazze'yi dünyadan izole etmeye çalıştığı, soykırım suçunu sürdürdüğü ve hayatın tüm unsurlarını yok ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen yıkım kınanarak, "işlenen bu suçun, sınır kapısının gerçekliğini değiştiremeyeceği" belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in Refah sınırını tahrip etmesine rağmen, burası Filistin-Mısır sınır geçişi olarak kalacak. İşgal ortadan kaldırılıp, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine yönelik saldırganlık son bulduğunda Filistin'in iradesiyle yeniden açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafının tamamen yıkıldığını ve kullanılamaz halde olduğunu duyurmuştu.

İsrail ordu radyosunun X platformundaki hesabından yayımlanan video görüntüde, İsrail güçlerinin Refah Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdiği büyük yıkım görülmüştü.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.