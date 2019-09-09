Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü09 Eylül 2019 Pazartesi 22:16 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 22:19
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneydoğusunda düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'da Ebonyi Eyalet Valisi David Umahi, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Ngbo bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Pek çok ev de kundaklandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldılırken, bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.
Nijerya'daki durum
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Nijerya zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.
Kaynak: AA