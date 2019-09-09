Nijerya'da Ebonyi Eyalet Valisi David Umahi, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Ngbo bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Pek çok ev de kundaklandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldılırken, bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Nijerya'daki durum

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Kaynak: AA