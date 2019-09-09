Dünya
Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı09 Eylül 2019 Pazartesi 21:54 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 22:01
Hollanda'nın Dordrecht şehrinde bir kişi silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Hollanda'nın Dordrecht şehrinde yetkililer, saldırının bir evde gerçekleştiği ve bir kişinin ailesini öldürdüğünden şüphelendiklerini açıkladı.
Şüpheli kişinin polis olabileceği duyuruldu.
Hollanda polisi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, bir kişinin de ağır yaralandığını duyurdu.
Dordrecht Belediye Başkanı Wouter Kolff da sosyal medya hesabından ‘çok ciddi bir silahlı saldırı’ ile karşı karşıya olduklarını ve olay yerine gittiğini duyurdu.
Yerel medya, polisin olayın meydana geldiği sokakta bulunduğunu duyurdu.
Kaynak: DHA
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