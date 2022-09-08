Ulusal basındaki haberlere göre, 3 Eylül'de silahlı kişilerin Zamfara eyaletine bağlı Zugu bölgesinde kaçırdığı 44 kişiden 43'ü fidye karşılığında salıverildi.

Serbest bırakılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, bir rehinenin ise öldürüldüğü açıklandı.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye amaçlı kaçırma vakalarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

Fulaniler ile çiftçiler 5 yıldır çatışıyor

Eyalet 5 yıldır, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Eyalet hükümeti, yakalanan silahlı çete üyelerinin idamla yargılanacağını bildirmişti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyalette madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Zamfara Eyalet Valisi Bello Matawalle, 26 Haziran'da eyalet sakinlerine, silahlı çetelere karşı kendilerini savunmak için bireysel silahlanma çağrısında bulunmuş, Nijerya ordusu ve polisi bu çağrıya tepki göstermişti.