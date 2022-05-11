Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 03:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 15 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 15 kişi operasyonla kurtarıldı.
Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu A. Abiodun, silahlı kişilerin eyaletin Rafi bölgesinde saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.
Abiodun, saldırının ardından düzenlenen operasyonda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 15 kişinin kurtarıldığını söyledi.
Operasyonda 3 silahlı çete üyesinin yaralı kaçtığını aktaran Abiodun, çetelere ait 2 motosiklet ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.
Abiodun, kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve ailelerine teslim edildiğini belirtti.
Etiketler: Nijerya
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