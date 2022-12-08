Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da silahlı çetelerin kampları bombalandı
[Fotograf: Reuters]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen hava operasyonlarıyla silahlı çetelerin kampları yok edildi.
Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya Hava Kuvvetlerinin (NAF) Kaduna'nın 3 bölgesine düzenlediği hava operasyonlarında silahlı çetelerin kamplarının yok edildiğini bildirdi.
Aruwan, operasyonlarda çok sayıda silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla da karşı karşıya bulunuyor.
Kaduna eyaletinde geçen yıl silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.
Etiketler: Nijerya
Son Haberler
- 16:34
- 16:39
- 16:21
- 16:14
- 16:14
Sıradaki Haber
Almanya'da şirket iflasları kasımda yılın zirvesine ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz