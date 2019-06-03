Nijerya'nın kuzeydoğusu ve kuzeybatısında bir haftadan bu yana şiddet olayları tırmandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin Plateau, Katsina, Zamfara ve Maiduguri eyaletlerinde pazartesi günden bu yana silahlı kişiler tarafından yapılan saldırılarda 35 kişi öldü, 6 kişi de fidye için kaçırıldı.

Binlerce kişi bölgeyi terk etti

Saldırılarda çok sayıda ev kundaklanırken binlerce kişi bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar gerçekleştirmesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

Kaynak: AA