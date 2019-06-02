Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye-Türkiye sınırında bulunan, askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinin merkezinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.
Sivillerin hedef alındığı saldırıda araçtaki bomba infilak ettirildi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 14 sivil hayatını kaybetti.
Yaralılardan bazıları Türkiye'ye sevk edildi
Olay yerine intikal eden emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Durumu ağır olan yaralılardan bazıları Türkiye'ye sevk edildi.
Güvenlik güçleri, henüz kimsenin üstlenmediği saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi içerisinde yer alan Azez'in Sicco köyünde 15 Mayıs'ta bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 4 sivil yaralanmıştı.
Kaynak: TRT Haber, AA, İHA