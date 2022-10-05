Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Anambra Koordinatörü Vekili Thickman Tanimu, yaptığı açıklamada, eyalette şiddetli yağışların yol açtığı sellerin hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.

Felaket nedeniyle 651 bin 53 insanın evsiz kaldığını kaydeden Tanimu, bu kişilerin yaşadıkları yerleri terk ederek geçici kamplara sığındığını söyledi.

Tanimu, NEMA ekiplerinin selin evleri, tarım arazilerini, okulları, sağlık merkezlerini ve diğer kritik altyapıları sular altında bıraktığını gözlemlediğini belirtti.

Eyalette eğitime ara verildi

Anambra eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, sel felaketi nedeniyle ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitime ara verildiği belirtildi.

Nijerya'da devam eden yağışların yol açtığı sellerde 500'ye yakın kişi hayatını kaybetmişti.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.