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Nijerya'da sele kapılan 10 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 10 kişi yaşamını yitirdi.

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Nijeryada sele kapılan 10 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Sele kapılan 10 kişi öldü. Ölenler arasında bir kadını kurtarmaya çalışan bir asker de var.

Eyalette çok sayıda hayvan telef oldu, tarım arazileri hasar gördü.

Son 2 ayda 50 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'da halihazırda devam eden 6 aylık yağış mevsiminde sık sık sel felaketi yaşanıyor. Son 2 ayda ülkede en az 50 kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: şiddetli yağışlar, sel, nijerya
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