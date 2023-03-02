PDP Başkanlık Kampanya Komitesi Sözcüsü ve Halkla İlişkiler Direktörü Dino Melaye, yaptığı açıklamada, seçimi iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresinden (APC) eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu'nun kazanmasını "kabul edilemeyecek büyük bir adaletsizlik" olarak nitelendirdi.

Melaye, PDP'nin mahkemeye gideceğini belirterek, "Bu büyük adaletsizlik devam edemez. Çalınan yetkilerimizi geri alma mücadelesi, geri çekilmenin ve teslimiyetin olmadığı bir mücadeledir. Üstesinden de geleceğiz." dedi.

Bu arada, muhalif İşçi Partisi (LP) de seçim komisyonunun açıkladığı devlet başkanı seçiminin sonuçlarını kabul etmeyeceklerini bildirmişti.

Yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip Nijerya'da devlet başkanlığı için 18 aday yarışmıştı. Seçimde, APC'den Tinubu, 8 milyon 794 bin 726 oy; Tinubu'nun en büyük rakibi ana muhalefetteki PDP adayı Atiku Abubakar, 6 milyon 984 bin 520 oy; LP adayı Pter Obi ise 6 milyon 101 bin 533 oy almıştı.