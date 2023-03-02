Alman Haber Ajansı’na (DPA) konuşan hava yolu şirketi sözcüsü, Frankfurt'tan Mauritius'a hareket eden "Condor DE2314" sefer sayılı uçağın, inişten 2 saat önce türbülansa girdiğini söyledi.

Sözcü, türbülansın yol açtığı sarsıntı nedeniyle aralarında kabin görevlilerinin de bulunduğu 20 kişinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların sağlık kontrolünden geçirildiğini aktaran sözcü, türbülans sırasında uçak kabininin de hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

272 yolcu ve 13 kişilik mürettebatın bulunduğu uçak, yerel saatle 06.29’da Mauritius’un başkenti Port Louis yakınlarındaki bir havaalanına güvenli iniş yaptı.