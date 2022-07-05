Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da polis ile çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nijerya'nın Plateau eyaletinde yerel polis ile çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.
Nijerya'da ulusal basında çıkan haberlere göre, polis, Plateau eyaletine bağlı Zak bölgesinde silahlı çete üyelerinin saldırısını engelledi.
Saldırının ardından çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi, 3 polis de hayatını kaybetti.
Ülkede silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Etiketler: Nijerya
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