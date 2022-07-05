Çin'deki Yunnan eyaletinde Çinli ve Amerikalı bir grup paleontolog, altı milyon yıl öncesine ait fosilleri inceledi.



Fosillerin başparmağa benzeyen bilek kemikleri yeme alışkanlıklarının geçmişini ortaya çıkardı.



Pandalar en az altı milyon yıl önce de bambu ile besleniyordu.

Baş parmağa benzeyen bilek kemiği fosili



Scientific Reports dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, fosillerde radyal sesamoid adı verilen geniş bilek kemiği tespit edildi.



Sahte başparmağa benzeyen bu kemik pandaların bambuları kolaylıkla kavramasına ve kırmasına izin veriyor.



Araştırmacılara göre, fosillerdeki bu kemik, pandaların altı milyon yıl önce de bambu yediğinin bir kanıtı.

Pandalar 15 saat yemek yiyebiliyor



Günde 15 saate kadar yemek yiyebilen pandalar, günde yaklaşık 45 kilogram bambu tüketebiliyor.



Yeme alışkanlıklar nedeniyle tek vejetaryen ayı olarak tanınan pandaların ara sıra küçük hayvanları avladığı da biliniyor.

