Dünya

Nijerya’da patlama: 30 ölü, 35 yaralı

07 Ocak 2020 Salı 12:05 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 12:08

Nijerya’nın Borno bölgesindeki bir köprüde el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.