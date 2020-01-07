Fransa'da, çalışanlar, Macron yönetiminin emeklilik reformuna tepki göstermek için 5 Aralık'tan bu yana ülke genelinde iş bırakma eylemi yapıyor.

Başbakan Edouard Philippe, sendika temsilcileri ile yeniden görüşmeye hazırlanıyor.

Emeklilik yaşındaki değişiklikleri tartışmaya açık olduğunu söyleyen Philippe, sendikaların grev hakkı bulunduğunu, ablukanın ise yasa dışı olduğunu ifade etti.

Philippe, rafinerileri bloke eden eylemcilere karşı polise, rafineri ve yakıt depolarına konuşlanması talimatı verdiğini açıkladı.

9 Ocak'ta yeniden genel grev çağrısı yapan sendikalar, bugünden itibaren 4 gün boyunca rafinerileri ve yakıt depolarını bloke edeceklerini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber