Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), ülkede virüsün son bir haftada 41 kişide görüldüğünü açıkladı.

Ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 318'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a ulaştığı duyuruldu.

Salgın, başkent Abuja'nın yanı sıra 32 eyalette yayılmaya devam ediyor.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.