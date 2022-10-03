Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 00:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupalı 9 NATO üyesinden Ukrayna'ya askeri yardım çağrısı
Rusya’nın Ukrayna’da 4 bölgeyi yasa dışı ilhak etmesinin ardından 9 NATO üyesi, Kiev yönetimine askeri yardım çağrısında bulundu.
Çekya, Estonya, Letonya, Litvanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın hazırladığı ortak bildiride, bütün NATO üyesi ülkelerin Rusya’ya karşı Ukrayna’ya yardım etmesi talep edildi.
Söz konusu ülkelerin, Rusya’ya karşı Ukrayna’yı destekledikleri ifade edilen bildiride, Rusya’nın işgal ettiği topraklardan hemen çekilmesi talep edilirken, üye ülkelerin Kiev yönetimine askeri yardımları artırması istendi.
Rusya, 30 Eylül’de Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de yasa dışı ilhak etmiş, bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ülkesinin NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalamıştı.
Son Haberler
- 00:43
- 00:25
- 00:21
- 00:16
- 23:49
Sıradaki Haber
Mısır'da Cumhurbaşkanlığı affıyla 50 tutuklu daha serbest bırakıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz