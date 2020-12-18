Ondo eyaleti sağlık yetkililerinin verdiği bilgilere göre, eyalette 80'den fazla kişi Lassa ateşinden yaşamını yitirdi.

Eyalette hastalık nedeniyle ölen insan sayısının, COVID-19'dan 2 kat fazla olduğu belirtildi.

Sene başından bu yana 300'den fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da ocak ayından bu yana ülkenin 29 eyaletinde 300'den fazla kişi Lassa ateşi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında geçen yıl 129 kişi hayatını kaybetmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 2019'da Lassa ateşi nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Lassa ateşi nedir?

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.