Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 23:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden'ın İçişleri Bakanı Debra Haaland olacak
ABD başkanlığına seçilen Joe Bideni İçişleri Bakanlığı görevine, Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Debra Haaland'ı getirecek.
ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD başkanlığına seçilen Biden, İçişleri Bakanlığı görevi için New Mexico eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Debra Haaland'ı seçti.
İlk yerli Amerikalı bakan olacak
Haaland, Senato'da onaylanması durumunda ülke tarihindeki ilk yerli Amerikalı bakan olacak.
Enerji Bakanlığına eski Michigan Valisi Jennifer Granholm'ü getirmek isteyen Biden, ABD Çevre Koruma Ajansının başına (EPA) da North Carolina eyaletinin çevre departmanından Michael Regan'ı getirecek.
Etiketler: Joe Biden ABD Başkanlık Seçimleri
Sıradaki Haber
Biden: Siber saldırıdan sorumlu olanlar büyük bedel ödeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz