Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) verilerine göre, ülkede salgın, 1 Ocak-3 Eylül arasında başkent Abuja'nın yanı sıra 23 eyalete yayıldı.

Bu süre zarfında 65 bin 145 kişiye kolera teşhisi konuldu ve salgın nedeniyle 2 bin 141 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede kolera salgınının en yoğun görüldüğü eyalet 10 bin 343 vaka ile Kano, salgına bağlı en fazla can kaybının kaydedildiği ey alet ise 150 kişinin hayatını kaybettiği Katsina eyaleti oldu.

NCDC Direktörü Dr. Chikwe İhekweazu, yaptığı açıklamada, ülkede tespit edilen vakaların yüzde 26'sının 5-14 yaşlarında olduğunu belirtti.

İhekweazu, ülkede salgına karşı eyaletlerde çeşitli kampanyalar başlatıldığını aktararak, halka hijyene daha fazla önem vermesi çağrısında bulundu.

Kolera nedir?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu kolera, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık. Şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açan kolera, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.