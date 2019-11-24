Dünya
Nijerya'da kamyonet ile otobüs çarpıştı: 12 ölü24 Kasım 2019 Pazar 22:00 - Son Güncelleme 25 Kasım 2019 Pazartesi 00:54
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 12 kişi yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nijerya'da ulusal basındaki haberlere göre, Kasarwa-Wamakko kara yolunda bir kamyonet, yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Kazada, ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Sokoto Eyalet Koordinatörü Aliyu Kanya, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğini ifade ederek, araç kullananların daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
Kaynak: AA
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