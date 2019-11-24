Dünya
Kabil'de BM aracına bombalı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı24 Kasım 2019 Pazar 21:41 - Son Güncelleme 24 Kasım 2019 Pazar 22:22
Afganistan'ın başkenti Kabil'de BM çalışanlarını taşıyan araca düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, Kabil'in 9. bölgesinde Birleşmiş Milletler'e (BM) ait araca kimliği belirsiz kişi tarafından el bombası atıldığını söyledi.
Saldırıda yabancı uyruklu bir BM personelinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 5 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.
Hayatını kaybeden yabancının kimliği henüz açıklanmazken saldırıyı üstlenen olmadı.
Kaynak: AA