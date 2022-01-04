Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, basına yaptığı açıklamada, Bakura bölgesinde kaçırılan öğrencilerden 21'inin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Kaçırılan öğrencilerin tam sayısına dair bir açıklama yapmayan Shehu, faillerin yakalanması için operasyonlara devam ettiklerini belirtti.

Öğretmenleriyle birlikte 31 Aralık 2020'de seyahat eden öğrenciler kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.