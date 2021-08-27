Niger eyaletine bağlı Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesi'nde 30 Mayıs'ta kaçırılan 136 öğrenciden 70'ten fazlasını kurtarıldı. Öğrenciler yakında aileleriyle buluşacak.

Silahlı kişilerin 30 Mayıs'ta Niger Tegina bölgesindeki Salihu Tanko Medresesi'ne düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Kaçırılan öğrencilerden 11'i yürüyemeyecek kadar küçük olduğu için serbest bırakılmıştı.

Öğrencilerden 15'i silahlı kişilerin elinden kaçmayı başarırken, 6'sı ise sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Silahlı kişiler, medrese müdürünü arayarak 136 öğrencinin serbest bırakılması karşılığında 110 milyon Nijerya nairası (yaklaşık 2,29 milyon TL) fidye istemişti. Hükümet ise çocukların serbest bırakılması için fidye ödemeyeceğini açıklamıştı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, kaçırılan öğrencilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.